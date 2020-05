Rissa in strada tra donne ad Altavilla: arrivano 5 denunce Dopo la rissa diventata virale sul web

I carabinieri della stazione di Altavilla Irpina, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di una furibonda lite, hanno denunciato cinque persone ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa, lesioni personali, minaccia e istigazione a delinquere.

La zuffa, divampata per futili motivi, è avvenuta mercoledì mattina in pieno centro di Altavilla Irpina. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dalla visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza dei filmati pubblicati anche sui social network, si è giunti all’identificazione di cinque persone. Oltre alla denuncia nei loro confronti sono scattate le previste sanzioni amministrative per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.