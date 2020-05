Carabinieri Forestali in azione contro l'abusivismo edilizio Controlli a Cervinara, Andretta, Castel Baronia, Flumeri e Mirabella Eclano

I carabinieri Forestali di Cervinara: hanno denunciato 4 persone responsabili di abusivismo edilizio. In particolare, congiuntamente a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino Valle Caudina, le 4 persone in un terreno di loro proprietà, avevano realizzato dei manufatti in assenza di autorizzazione. In area boschiva di San Martino Valle Caudina, hanno rinvenuto e sequestrato un dispositivo elettroacustico vietato, finalizzato al richiamo della avifauna migratoria a scopo di bracconaggio.

I carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un uomo che, ad Andretta, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, realizzava manufatti edilizi ad uso deposito con movimentazione di terreno, in assenza di titolo autorizzativo;

I carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia, congiuntamente ai colleghi di Mirabella Eclano, hanno elevato una sanzione amministrativa a carico del titolare di un’azienda di Flumeri dove veniva riscontrata la presenza di 18 sacchi di orzo da 25 kg cadauno privi di rintracciabilità che venivano quindi sottoposti a sequestro.