Scontro auto-moto, centauro in prognosi riservata E' ricoverato all'Ospedale di Nola

Tre i feriti nell'incidente stradale che si è verificato verso le 11 in via Nazionale, ad Avella. Coinvolti una Audi A3 ed una Harley Davidson condotta da un 34enne della provincia di Caserta. Prognosi riservata per il centauro, ricoverato all'ospedale di Nola dopo i primi soccorsi del 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano, anche per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.