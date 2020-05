Rispetto dell'ambiente, in campo i carabinieri forestali I controlli in Irpinia

I carabinieri della stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo il quale, in prossimità di zone residenziali, utilizzava dei diserbanti per la lavorazione di terreni che provocavano molestie olfattive;

i carabinieri della stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno elevato sanzioni amministrative a carico del titolare di un’azienda di Avella dove veniva riscontrata la non corretta gestione di prodotti fitosanitari;

i carabinieri della stazione Forestale di Castel Baronia, all’esito di controlli eseguiti congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale Mirabella Eclano, hanno elevato sanzioni amministrative a carico del responsabile di un’azienda zootecnica sita in un comune della Baronia dove constatavano la presenza di un contenitore di stoccaggio dei liquami non a tenuta, con dispersione dei liquidi sui terreni adiacenti;

i Carabinieri della stazione Forestale di Serino, hanno elevato sanzioni amministrative a carico di due persone che in agro di San Michele di Serino, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, avrebbero proceduto all’esecuzione di lavori di movimento terra in assenza di autorizzazione.