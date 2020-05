La donazione di un imprenditore caudino alla Protezione Civile Giacche e maglie ai volontari di San Martino Valle Caudina

È interminabile la rete di solidarietà a San Martino Valle Caudina. Un centro, lo ricordiamo, che prima ancora della pandemia Covid-19, si è ritrovata a fare i conti con una frana che ha letteralmente messo in ginocchio una comunità. In tutto questo la Protezione Civile proprio oggi riceve un ulteriore aiuto da un’impresa locale del posto.

Queste le parole dei volontari affidate sul profilo ufficiale della sua pagina facebook: «Le belle parole possono colpire, ma un gesto sa lasciare il segno dove le parole si erano fermate. In un momento così delicato per la nostra comunità e non solo – continua la nota - , nel quale ogni singolo gesto si carica ancor più di significato, ci sentiamo di esprimere un sentito ringraziamento alla ditta Adamo Costruzioni srl per il gentile pensiero che ha riservato alla Protezione Civile di San Martino Valle Caudina omaggiando tutti i nostri volontari con capi quali polo e giacche quanto mai necessarie. Alla riconoscenza per questo bel gesto rispondiamo con il nostro impegno sul territorio, come abbiamo sempre fatto. Grazie!»