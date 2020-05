Sequestrati lacci e gabbie per la cattura del cinghiale I carabinieri forestali in un bosco di Taurano

I carabinieri della stazione Forestale di Marzano di Nola, a seguito di una segnalazione pervenuta al 1515, hanno trovato in un bosco di Taurano, una gabbia realizzata con rete elettrosaldata con dispositivo artigianale di chiusura a scatto nonché due lacci in acciaio, utilizzati per la cattura di cinghiali. Gli strumenti di caccia, vietati dalla normativa vigente, sono stati sottoposti a sequestri. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili.