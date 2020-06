Viaggiava in auto con un grosso coltello: 30enne denunciato Nei guai un giovane di Solofra

I carabinieri della stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un trentenne di Solofra, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma bianca. Il giovane, che non si era fermato all'alt, è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione. Nell'auto, sistemato il sedile di guida, è stato rinvenuto un coltello, sequestrato. Per il 309enne anche la contravvenzione per non essersi fermato all’alt.