Ricambi auto d'epoca a prezzo conveniente: denunciato Accusato di truffa un 45enne della provincia di Lodi

I Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino hanno denunciato per truffa un 45enne della provincia di Lodi. L'uomo, dopo aver venduto online dei ricambi per auto d’epoca, riscossi i 120 euro che il malcapitato acquirente aveva versato a mezzo vaglia postale, non aveva inviato la merce e si era reso irreperibile. le indagini dei carabinieri, innescate da una denuncia, hanno permesso la sua individuazione.