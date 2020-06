Sbanda e finisce contro il muro, 29enne in ospedale Teatro dell'incidente la Fondo Valle Sele. La ragazza ricoverata a Oliveto Citra

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 21.30 è intervenuta sulla Fondo Valle Sele, al Km. 21,100, nel territorio del comune di Caposele, poco fuori la galleria Montemaggiore, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che è sbandata ed è finita contro il muro che delimita la carreggiata. La ragazza alla guida di 29 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Oliveto Citra per le cure del caso. L’autovettura incidentata è stata messa in sicurezza.