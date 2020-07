Azzannati da pit bull, anziano in ospedale: ferita la figlia E' accaduto a Montoro. Scattano le denunce all'Asl e ai carabinieri

Tragedia sfiorata a Montoro, alla frazione San Pietro. Un uomo è stato azzannato da un pit bull. L’animale, di proprietà di una famiglia del posto, si trovava all’interno di un guardino chiuso da un cancello. Molto probabilmente, in quel momento, sfuggito al controllo dei proprietari, si è lanciato in strada contro l’anziano che in quel momento era con la figlia. Quest'ultima, nell’intento di aiutare il genitore dall’aggressione del molosso, ha rimediato anche lei un morso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Curti di Mercato San Severino dove i medici lo hanno medicato con sette punti di sutura. Ma è stato necessario il suo ricovero per ulteriori accertamenti. Sono scattate le denunce sia all’Asl che ai carabinieri della locale stazione. Ma sono tante le lamentele dei residenti che rimarcano la pericolosità del cane. Fanno appello alle istituzioni (Comune e forze dell'Ordine) per controllare la zona.