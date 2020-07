De Martino lascia il carcere e va ai domiciliari Il 31enne di San Martino condannato a 5 anni per porto e detenzione arma e lesioni aggravate

Dal carcere agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale di Avellino, incrociando la richiesta dell'avvocato Valeria Verrusio, per Giuseppe De Martino, 31 anni, di San Martino Valle Caudina, noto alla forze dell'ordine, già condannato a 5 anni, in primo grado, per porto e detenzione di arma e due episodi di lesioni aggravate dall'uso di armi, così riqualificata l'iniziale accusa di tentato omicidio, prospettata per quanto accaduto la sera del 13 ottobre del 2018, quando due giovani erano stati feriti alle gambe, a distanza di pochi minuti, a Cervinara e San Martino Valle Caudina.