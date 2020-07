Ancora un furto ad Ariano, ma poteva andare peggio Ladri in azione in pieno giorno alla località Santa Barbara

L'intento era sicuramente quello di colpire più villette, ma il piano fortunatamente non è andato a buon fine. Una banda di malviventi è entrata in azione, questa volta in pieno giorno alla località Santa Barbara ad Ariano Irpino, poco distante dalla chiesa. I ladri hanno approfittato della partenza dei propritari di un'abitazione verso il mare, si sono intrufolati all'interno ma sono stati evidentemente disturbari all'uscita dalla gente del luogo. La lora presenza sospetta in zona sembrerebbe dalla mattinata, a bordo di una lancia delta già nota a diverse questure non sarebbe stata però segnalata tempestivamente alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia. Il bottino è in via di quantificazione ma non sarebbe ingente. Un ennesimo episodio dopo il furto clamoroso di Cardito in una villetta a due piani che riaccende la preoccupazione, come in ogni estate sul fenomeno dei furti. Ma la collobarazione resta fondamentale. Occorre segnalare al 112 0 al 113 con immediatenzza la presenza di auto e persone sospette sul territorio. Solo in questo modo si può combattere l'infiltrazione di bande malavitose, sempre pronte a colpire.