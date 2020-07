Incendio distrugge tende, sedie e tavolini di un bar Allarme all'alba a San Martino Valle Caudina

L'allarme è scattato intorno alle 4.30, quando le fiamme sono divampate all'esterno della Caffettiera Vittorio, in via Del Balzo, la strada principale di San Martino Valle Caudina. Il fuoco ha attaccato tende, sedie di plastica e tavolini sistemati dinanzi al bar, a quell'ora chiuso.

Nessun problema all'interno dell'attività commerciale, tranne l'annerimento causato dal fumo. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Bonea, che hanno spento il rogo, ed i carabinieri. Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio: non sono stati trovati contenitori o tracce di liquido infiammabile, ma non viene scartata l'ipotesi del dolo.