"A Serino nessun positivo, aspettiamo esito degli isolamenti" Messaggio del sindaco Vito Pelosi

Il sindaco di Serino Vito Pelosi fa chiarezza con un comunicato stampa sulla situazione coronavirus nel suo Comune.

“Visti i recenti casi positivi al Coronavirus di persone residenti nel Comune di Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti loro una pronta guarigione e allo stesso tempo vicinanza alle istituzioni e alle due comunità.

Comunichiamo, inoltre, ai cittadini del Comune di Serino che, al momento, non ci sono stati comunicati dall’ASL di Avellino casi di persone positive al Covid-19 nel nostro territorio comunale. Sono stati, invece, disposti e notificati degli isolamenti domiciliari obbligatori per i quali siamo in attesa del risultato del tampone.

Raccomandiamo, come sempre, di mantenere tutte le dovute precauzioni indossando la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto laddove, nel caso di assembramento di persone, non sia possibile garantire le distanze di sicurezza interpersonali.”