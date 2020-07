In casa con marijuana e una carabina, denunciato Nei guai un 40enne

I Carabinieri della Compagnia di Baiano che in questi ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Montoro, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore all’esito della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto circa 60 grammi di marijuana occultata all’interno di un mobile. Alla luce delle evidenze raccolte, il 40enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 nonché per “Detenzione abusiva di armi” in quanto nel corso della perquisizione veniva rinvenuta anche una carabina ad aria compressa illegalmente detenuta. Sottoposte a sequestro sia la droga che la carabina.