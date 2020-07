Incendiato il portone d'ingresso di un'abitazione, si indaga E' accaduto in via Sant'Agata a Contrada

Sono in corso indagini per l’incendio che questa notte ha interessato il portone di un’abitazione di Contrada. Il fuoco è divampatao intorno all'una e mezza, in via Sant'Agata. Le fiamme che hanno danneggiato il portone, sono state spente e messo in sicurezza l'area. Non si sono registrate persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.