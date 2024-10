Auto in fiamme lungo l'A16 Napoli-Bari: paura ma fortunatamente tutti salvi A bordo della vettura tre persone dirette in Irpinia

Un'auto in transito prende improvvisamente fuoco. Paura in serata lungo l'A16 Napoli-Canosa. E' successo al km 41,200 nel territorio del comune di Mercogliano. E' qui che sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Avellino.

Le fiamme, che avevano avvolto il veicolo, sono state prontamente domate, e il mezzo messo in sicurezza. Le tre persone a bordo, provenienti da Napoli e dirette in Irpinia, non hanno riportato conseguenze, sebbene abbiano vissuto un comprensibile spavento.

La polizia stradale e la società autostradale hanno gestito la circolazione, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso.