Rotondi, Ettore Cuozzo assolto per il reato di evasione La Corte di Appello di Napoli ha annullato la sentenza di primo grado, mandando assolto Cuozzo

di Paola Iandolo

Ennesima assoluzione per il noto pluripregiudicato Ettore Cuozzo, imputato per il reato di evasione. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pluripregiudicato Ettore Cuozzo, 36 anni di Rotondi, imputato del reato di evasione. In primo grado il Tribunale di Avellino aveva condannato il Cuozzo alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione. Come si ricorderà il noto pluripregiudicato fu colto dalla Forze dell’ Ordine nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto, nel Comune di Cervinara e fu tratto in arresto. La Corte D’ Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il noto pluripregiudicato Ettore Cuozzo.