Incidente stradale a Guardia Lombardi, donna muore sul colpo L'impatto fra due auto. La signora era in auto con un'altra persona

Incidente stradale mortale in via Borgo Taverne, a Guardia dei Lombardi. L'impatto è avvenuto intorno alle 10.30.

Purtroppo per una donna di 36 anni residente a Ravenna, non c’è stato nulla da fare. Feriti anche un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni entrambi trasportati presso l'ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche, che erano a bordo dell'altra auto coinvolte nel sinistro,

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per i rilievi. Ma anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i corpi dalle auto coinvolte nell'incidente. La donna sbalzata dall'auto è finita sull'asfalto. Sul posto il medico legale per l'ispezione cadaverica.

Un altro incidente la notte scorsa a Cesinali in via Circumvallazione, nel tratto tra il cimitero e il teatro D'Europa, dove una autovettura ha sbandato ed è finita contro il muro di recinzione di un'abitazione. L'uomo alla guida, di 56 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo: liberato dalle lamiere, è stato affidato ai sanitari del 118che ne hanno diposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino, per le cure del caso.