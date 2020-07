Malviventi in azione nella notte a Vallesaccarda Furto al bar tabacchi in una stazione di servizio

Si indaga su un ennesimo furto messo a segno nella notte in Irpinia. I malviventi ha preso di mira questa volta un bar tabacchi in una stazione di servizio di Vallesaccarda. I ladri, dopo aver danneggiato una porta, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette e biglietti "gratta e vinci". In corso di quantificazione il bottino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino per le relative indagini.

Episodi analoghi, con le stesse modalità si erano verificati nei giorni scorsi e sempre durante la notte a Monteforte. I ladri dopo aver forzato il portoncino d'ingresso si erano introdotti nell'esercizio commerciale portando via sigarette e registratore di cassa. Stessa sorte ad inizio luglio per un'altra rivendita a San Martino Valle Caudina.

Una escalation di episodi che non si esclude possano appartenere alla stessa banda malavitosa in azione dall'inizio dell'estate in Irpinia.