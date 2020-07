Auto in fiamme nei pressi dello stadio, si indaga Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco

I vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo l’1.30 di stanotte, sono intervenuti a Taurano, in via Lucio Cuenzio, nei pressi dello stadio, per un incendio che ha interessato un vettura parcheggiata in sosta nel piazzale. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi che hanno anche messo in sicurezza l’area. Si indaga sulle cause del rogo.