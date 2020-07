Cade un masso dalla grotta di Lourdes e si grida al miracolo Paura ad Ariano lungo la trafficata statale 90 delle puglie

Poteva avere conseguenze davvero serie, la caduta improvvisa di un masso dalla scarpata di Rione San Pietro dove spicca la storica grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri sotto gli occhi di alcuni automobilisti e di una operatrice del 118 che ha subito dato l'allarme. Lungo questa strada, trafficatissima, negli ultimi giorni ancora di più anche di notte, a causa della chiusura dell'autostrada sarebbe potuta accadere davvero una vera e propria tragedia.

Sul posto è giunta la Polizia. Informato per le opportune verifiche il comune che attraverso l'area tecnica effettuerà un sopralluogo nella zona al fine di scongiurare eventuali e ulteriori pericoli. E c'è chi si è subito recato sul posto per ringraziare la Madonna, tanto cara agli arianesi, a partire dal suo guardiano Rolando Sciarrillo e agli automobilisti in viaggio.

Analoga situazione da tenere sotto controllo, resta località Loreto, dove è frequente anche qui, soprattutto dopo le piogge abbondanti la caduta massi.