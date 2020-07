Furgone in fiamme nella notte a Contrada Si tratterebbe secondo i carabinieri di un incendio di probabile natura dolosa

Un furgone in sosta è stato interessato da un incendio la notte scorsa a Contrada, in via Provinciale. E' successo alle 3.30.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco di Avellino che, grazie al loro intervento, hanno limitato i danni.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Baiano: secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incendio di probabile natura dolosa.