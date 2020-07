Evade dai domiciliari, 44enne arrestato in flagranza L'uomo è stato rintracciato in pieno centro

Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma è stato tratto in arresto dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione. Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno accertato che il 44enne non era presente nell’abitazione statuita per la misura cautelare; rintracciato nel pieno centro di Montoro, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente autorità giudiziaria l'uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto ai domiciliari.