Incidente sul lavoro: muore un operaio di 59 anni L'uomo era originario del Serinese

Ancora una morte bianca, ancora un incidente sul lavoro in Irpinia. E' accaduto oggi pomeriggio a San Michele di Serino. A perdere la vita un operaio 59enne del Serinese, impegnato in un cantiere edile in via Satrano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino che, attraverso i rilievi, stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.