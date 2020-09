Incendi, fiamme nei boschi di Serino Al lavoro una squadra del Genio Civile

Aumentano gli incendi boschivi in Irpinia. Dopo il gran lavoro dello scorso fine settimana a Montaguto, tra Campania e Puglia, anche con l'ausilio di mezzi aerei della Regione Puglia, oggi pomeriggio le fiamme sono divampate nei boschi di Serino, in una zona montuosa vicino al Carpineto. Sul posto gli uomini del Genio civile che sono impegnati nello spegnimento del rogo a mano, servendosi delle pale. Operazioni che sono ancora in corso e coordinate dalla dottoressa Claudia Campobasso.