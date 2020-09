Monteforte, evacuate decine di famiglie: la montagna fa paura Sotto osservazione una parte del costone, si teme che si possa staccare. Arrivate le brandine

La Protezione Civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone colpite dal maltempo a supporto degli enti locali. Insieme ai tecnici, funzionari e volentari ci sono decine di squadre specializzate dei vigili del fuoco che sono al lavoro per contenere i danni del violento nubifragio.

Le situazioni maggiormente critiche a Sarno e a Monteforte Irpino, dove i sindaci hanno allestito centri di accoglienza per le famiglie che è stato necessario evacuare. La protezione civile regionale ha già trasferito complessivamente oltre 100 brandine per supportare i due enti locali. In particolare, a Monteforte i maggiori problemi si sono riscontrati a Valloncello Oscuro dove, in località Pastelle, si è creato un invaso in cui si è accumulato molto materiale alluvionale creando problemi per le abitazioni limitrofe. Il sindaco Costantino Giordano ha allestito il centro di accoglienza presso la scuola elementare del paese. Qui sono arrivate in serata le brandine messe a disposizione delle famiglie che sono state fatte evacuare.

Per quanto riguarda il comune di Monteforte si teme per una parte di montagna, la pioggia abbondante potrebbe farla franare. PEr questo motivo il sindaco ha deciso per l'evacuazione.

In Irpinia, colate di fango anche a Moschiano e Forino. In località Celzi il fango e l'acqua sono arrivarti già ai primi piani delle abitazioni.

Scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Mercogliano, Monteforte Irpino, Forino.