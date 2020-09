Tenta di uccidere il vicino, 5 anni al 54enne di Cervinara L'imputato Mario di Donna era accusato di tentato omicidio

Si è svolta questa mattina nel tribunale di Avellino l'udienza preliminare a carico di Mario Di Donna, 54enne di Cervinara, accusato di tentato omicidio aggravato nei confronti di un vicino di casa, M.V., 57enne, attinto nel primo pomeriggio dello scorso primo maggio da 2 coltellate al torace che lo avevano posto in serio pericolo di vita, tanto che lo stesso è stato immediatamente portato in sala operatoria presso l'ospedale Rummo di Benevento. Di Donna veniva quindi immediatamente arrestato e tradotto nel carcere di Bellizzi.

Gravissime le accuse contestate al 54enne, accusato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. Serrata l'arringa del difensore dell’avvocato Rolando Iorio, il quale è riuscito a dimostrare sia l'insussistenza dell'aggravante dei futili motivi sia la sussistenza, in favore del suo assistito, dell'attenuante della provocazione.

Grazie a questi due riconoscimenti, condivisi dal giudice Paolo Cassano, Di Donna si è visto condannare ad una pena nettamente inferiore a quella richiesta dall'accusa.

Infatti, a fronte della condanna ad 11 anni e 8 mesi di carcere, invocata dal Pubblico Ministero, Del Mauro, il 54enne si è visto comminare una condanna molto più blanda, pari ad anni 5 e mesi 4. A seguito delle eccezioni sollevate dal difensore, è stato poi derubricato anche il reato relativo al porto d'arma proibita. Concesse anche le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva. Di Donna, infatti, annoverava ben 2 precedenti specifici per lo stesso reato, tentato omicidio, commessi il primo nel 1994 ed il secondo nel 2014.