Terribile scontro tra auto, due feriti in ospedale L'ennesimo all'incrocio di via San Nicola Sant'Angelo

L'ennesimo incidente stradale in via Nicola Sant'Angelo, nei pressi del Movieplex e all'ingresso dell'autosalone Valente auto. Due le auto che si sono scontrate. Una Nissan Juke e una Citroen nera. Alla guida del suv una donna, mentre l'utilitaria nera era guidata da un giovane. Sul posto sono arrivati carabinieri e due ambulanze. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato grosse conseguenze. Però l'impatto avrebbe potuto causare danni ancor più gravi. Le auto sono finite sul marciapiede e solo per un puro caso non passava nessuno.