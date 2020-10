52enne aggredisce una donna: arrestato L'uomo si è anche scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti

Ancora un episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Serino dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 52enne di origini romene, già noto alle Forze dell’Ordine. A seguito di una segnalazione giunta al 112, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, disponeva in tempo reale l’invio di una pattuglia.

Qualche minuto e i Carabinieri (già di perlustrazione in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalla Compagnia di Solofra al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità) giungevano all’abitazione indicata dove un uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, continuava a minacciare di morte una sua coetanea.

Invitato dai Carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non faceva mistero di non gradire la loro presenza e, per tutta risposta, in una rapida escalation di livore, inveisce verbalmente anche nei confronti dei militari per poi repentinamente passare, senza soluzione di continuità, alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro di loro.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere - che comunque è stato colpito e ferito in modo lieve - e dell’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze.

Con non poca fatica l’uomo veniva bloccato e condotto in Caserma.

Inchiodato alle proprie responsabilità, il 52enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata di domani dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.