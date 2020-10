Avellino: smantellata organizzazione dedita a furti e rapine Sono 13 gli arrestati tra Caserta, Napoli, Catanzaro, Avellino e Ravenna.

Un’operazione di polizia giudiziaria che ha preso il via alle prime luci dell’alba quella condotta dalla Polizia di Stata nei confronti di tredici persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e, in particolare, furti in abitazione e rapine improprie.

La Squadra Mobile della Questura di Caserta, con la collaborazione degli analoghi uffici di Napoli, Catanzaro, Avellino e Ravenna, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine "Campania", di unità cinofile della Polizia di Stato e del Reparto Volo di Napoli, sta dando luogo all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini che hanno portato al’operazione di questa mattina hanno visto la Squadra Mobile i Caserta impegnata in una complessa attività iniziata da una rapina impropria commessa nel giugno del 2017 nell’abitazione di un'imprenditrice, nel comune di Casagiove.