Due donne positive al Frangipane: una muore l'altra isolata A Mirabella e Grottaminarda non si fermano i contagi

Una donna di 86 anni di Grottaminarda è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove era giunta per problemi non collegati al Covid-19 e successivamente risultata due volte positiva al tampone. Nonostante le cure dei medici diretti da Silvio D'Agostino che accortisi della gravità della situazione hanno sottoposto subito a sanificazione la struttura, non c'è stato nulla da fare.

Sanitari chiamati a fronteggiare anche una seconda emergenza, l'arrivo al triage del pronto soccorso di un'altra donna positiva 90enne di Mirabella Eclano. Quest'ultima, attualmente in isolamento, è in attesa di essere trasferita in un'altra struttura più attrezzata.

Pronto soccorso, dotato di un percorso separato, immediatamente sanificato e reso sicuro. Nessun problema per il personale sanitario e gli altri pazienti in attesa.