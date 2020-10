Blitz dei carabinieri al Comune di Pratola, indaga la Procura Nel mirino l'appalto della nuova scuola modulare. Perquisita anche la casa del sindaco

Il comune di Pratola Serra di nuovo nel mirino della magistratura. Dopo l'interdittiva Antimafia disposta dal prefetto lo scorso anno, questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Avellino, insieme ai colleghi della compagnia di Mirabella Eclano, hanno fatto accesso al Comune per acquisire documentazione. L’inchiesta della Procura riguarda un procedimento penale relativo alla realizzazione della scuola modulare del paese. Sotto accusa il sindaco Emanuele Aufiero e suo fratello Antonio, in qualità di ex primo cittadino. I reati che contesta loro la Procura sono abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Il fascicolo di indagine è stato aperto lo scorso anno in seguito ad una denuncia. A settembre la Procura ha chiesto una proroga delle indagini, data la scadenza dei termini. Ma l’avvocato difensore di entrambi gli amministratori, il penalista Teodoro Reppucci, si era opposto. La procura, quindi, è andata avanti e questa mattina ha ordinato nuove ispezioni. Tra cui anche perquisizioni con eventuali acquisizioni di documentazione presso il municipio di Pratola Serra e presso le abitazioni del sindaco e degli altri amministratori.