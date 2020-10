A Borgo Ferrovia scoppia la lite tra sindaco e un abitante Maltempo e proteste ad alta tensione

Maltempo e proteste ad alta tensione a Borgo Ferrovia ad Avellino. Abitanti sul piede di guerra e in una accesa discussione sfociata in lite resta coinvolto anche il sindaco Gianluca Festa. I vigili urbani con il comandante Arvonio intervengono per placare gli animi ed evitare il peggio.

Scambio di battute tra i due, il cittadino infuriato: "Vai via statt a casa". E il sindaco in risposta: "Maleducato." Sfiorato solo per un soffio lo scontro fisico. Poi le sirene dell'auto della municipale e la situazione che sembra essere tornata alla normalità.

L'esasperazione dei residenti in questa zona è altissima. Come già accaduto in passato stamane si sono verificati allagamenti pesanti con danni e disagi enormi.

Sul posto si sta ancora lavorando per ripulire la strada da fango e detriti e nelle varie abitazioni allagate. Vigili del Fuoco in prima linea con tutti i mezzi e uomini a disposizione. Una squadra in soccorso è partita anche dal distaccamento di Ariano Irpino.