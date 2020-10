Sbanda e finisce fuori strada sul Raccordo: muore 52enne A Serino l'incidente mortale: da accertare le cause del decesso

Domenica di sangue sul Raccordo Avellino Salerno dove una donna, 52 anni, M. S. le sue iniziali, è morta in un tragico incidente a bordo di una moto. E' successo nel pomeriggio, intorno alle 17,30, e si sono registrati lunghe code e rallentamenti in direzione Salerno, a causa dell'incidente avvenuto dopo lo svincolo di Serino (km 22). Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Nell’impatto la conducente, originaria di Ariano ma residente ad Avellino, è morta sul colpo. Gravi disagi si sono registrati fino a tarda sera.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità, garantendo la circolazione alternata sull'altra corsia di marcia per garantire i collegamenti in ambedue le direzioni. Sul posto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e agenti della Polstrada, che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constare il decesso della 52enne. Restano da accertare le cause del sinistro. Dai primissimi rilievi pare che la donna abbia, per cause che restano al vaglio delle forze dell'ordine, perso improvvisamente il controllo del mezzo andando ad impattare contro il muro della galleria Montepergola.