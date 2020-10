Anziano scompare nei boschi a Greci: apprensione per un 70enne Ricerche in atto nella Valle del Cervaro

Mistero nelle campagne di Greci in una zona boschiva in località Montecervo lungo la strada che porta ad un lago e una nota fontana. Un anziano che era in compagnia di suo figlio a lavoro nei campi è scomparso nel nulla. I due sarebbero dovuti ritornare al centro del paese, dove risiedono ma il 70enne, avrebbe eluso suo figlio più distante da lui, abbandonato l'auto e fatto perdere ogni traccia. Quando ha fatto ritorno per ripartire non lo ha più trovato. Lo stanno cercando da alcune ore i carabinieri di Ariano, Greci, Savignano e Montecalvo, polizia municioale insieme ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Savignano Irpino e il soccorso alpino di Avellino attrezzato per le ricerche notturne.