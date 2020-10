Greci: ricerche anche nel Lago, ma Salvatore è altrove Territorio perlustrato palmo a palmo: dell'82enne nessuna traccia

Che fine ha fatto Salvatore Vara. Dalle 16.00 di giovedì 22 ottobre non si hanno più notizie di lui. E' un mistero fitto a Greci, nella Valle del Cervaro. Ma le squadre di soccorso, da tre giorni impegnate attivamente nelle operazioni di ricerche non mollano. Ieri pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ispezionato anche il vicino lago Iliade. Nulla, scartata anche questa ipotesi inquietante. Salvatore non si trova nè da vivo e nè da morto. E' uno stillicidio ormai per parenti ed amici. Speranze che con il passare delle ore e dei giorni si stanno spegnendo sempre di più purtroppo. E oggi nuove battute nei boschi. Territorio perlustrato palmo a palmo ma dell'82enne ancora nessuna traccia.