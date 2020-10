Operazione antidroga, rimessa in libertà la studentessa 23enne Il tribunale del Riesame ha sostituito la misura dei domiciliari con l'obbligo alla Pg

Operazione Delivey, rimessa in libertà la 23enne di San Martino Valle Caudina. La giovane era finita in manette lo scorso 8 ottobre nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Avellino che ha portato a 19 arresti. La decisione è stata assunta dalla decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli che ha accolto il ricorso del legale della ragazza, l'avvocato Fiorita Luciano.

Come si ricorderà, la giovane studentessa era stata ritenuta responsabile, in concorso con altre persone, di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito dell'interrogatorio di garanzia, il gip di Avellino aveva confermato gli arresti domiciliari. Il tribunale del Riesame ha disposto la remissione in libertà della ragazza, sostituendo l'originaria misura con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G..