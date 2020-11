Minore in auto con la droga: denunciato Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti in Irpinia

Un minore è finito nei guai a Pratola Serra sorpreso in possesso di droga. A fermarlo è stata una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri impegnata in un normale servizio di controllo del territorio.

Era a bordo di un’autovettura insieme ad altri giovani. Nello scendere dall’auto uno di loro si è lasciato cadere un involucro (prontamente recuperato dai carabinieri) con all’interno una modica quantità di marijuana e hashish.

L’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire in possesso del minore 360 euro in contanti (probabile provento dell’illecita attività di spaccio), il tutto sottoposto a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione rinvenuto nel corso della successiva perquisizione domiciliare. Alla fine è stato denunciato alla procura della repubblica per i minorenni di Napoli.