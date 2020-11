Scossa di terremoto a Ceppaloni, avvertita anche in Irpinia Alle 16,43 con magnitudo 3.1

Scossa di terremoto questo pomeriggio nel Sannio. Il movimento tellurico è stato registrato nella zona di Ceppaloni, in provincia di Benevento, con una magnitudo di 3.1 con una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita alle 16.43 anche in Irpinia, nelle zone limitrofe al Sannio ma anche nel capoluogo. Per fortuna il sisma sembra non aver provocato danni a cose o a persone. Qualche telefonata è arrivata anche al centralino dei vigili del fuoco solo per chiedere informazioni circa l'accaduto ma, per il momento, non per segnalare danni.