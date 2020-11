Donna entra in chiesa e si denuda sull'altare L'episodio nella chiesa di San Ciro durante la messa

Entra in chiesa e si denuda sull'altare. E' accaduto questo pomeriggio nella chiesa di San Ciro. Durante la messa delle 18 officiata dal parroco, sostituto di padre Luciano, è entrata una signora, apparentemente ben vestita, con un cappotto e borsa. La donna ha fatto irruzione in chiesa urlando e si è precipitata direttamente sull'altare dove c'era il parroco che stava leggendo un passo del vangelo. La donna ha dapprima strappato il libro sacro dalle mani del parroco, poi urlando e pronunciando parole incromprensibili, si è tolta il cappotto e si è completamente denudata, sotto gli occhi increduli dei fedeli che stavano seguendo la santa messa. A fermare la donna in delirio è stato proprio un fedele che l'ha coperta con il suo soprabito e l'ha fatta accomodare fuori dalla chiesa. Poi è sono stati chiamati i poliziotti che hanno accompagnato la signora in una struttura specializzata.