Salta l'udienza clan Partenio, contagiati legale e imputato Doveva aprirsi questa mattina il processo, ma causa Covid l'udienza slitta al 20 novembre

Clan Partenio, nuovo rinvio per l’udienza che doveva tenersi oggi nell'aula Ticino 3 del carcere di Poggioreale. Se ne parlerà il 20 novembre per l’apertura del dibattimento del processo sul nuovo clan Partenio. L’udienza fissata di questa mattina è saltata per causa covid. Uno dei legali impegnati nella difesa degli imputati, è risultato positivo al Coronavirus e dunque, già nei scorsi giorni, ha provveduto a presentare istanza di rinvio per legittimo impedimento ai giudici del tribunale avellinese davanti ai quali dovrebbe entrare nel vivo il processo per 23 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. Affetto da Coronavirus anche uno degli imputati, attualmente nel carcere di Terni, dove vi è un focolaio, in quanto sono risultati positivi 6 agenti penitenziari e 69 detenuti.

Intanto è polemica per la costituzione parte civile nel processo. Al momento non figurano né il comune di Avellino né quello di Mercogliano, ma soltanto l'associazione Sos Impresa e una vittima delle estorsioni.