Fiamme all'interno di uno scantinato a Mercogliano Intervento dei Vigili del Fuoco a Capocastello

Fiamme all'interno di uno scantinato. E' successo a Mercogliano in via San Pietro E Paolo a Capocastello. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino. Le fiamme che hanno interessato materiale vario, sono state prontamente spente mettendo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.