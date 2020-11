Covid, al Moscati muore 72enne di Quindici Era in terapia intensiva dal 2 novembre

Si allunga la lista dei morti per Covid in Irpinia. È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 72enne di Quindici. L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 12 settembre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Trasferito successivamente al Covid Hospital, era in terapia intensiva dal 2 novembre.