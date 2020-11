Arrestato Castellucci, fu assolto per la strage bus L'ad di Autostrade ai domiciliari per il crollo del ponte Morandi

Tre arresti domiciliari e tre misure interdittive nei confronti degli ex vertici e di alcuni degli attuali manager di Autostrade per l’Italia. Ai domiciliari sono finiti l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti, rispettivamente ex responsabile manutenzioni e direttore centrale operativo dell’azienda. Le misure interdittive invece riguardano tre attuali manager: Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Miliani. La Guardia di Finanza sta eseguendo le sei misure cautelari: le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. L’indagine, avviata un anno fa, è un terzo filone nato dall’inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi.

Ricordiamo che l'ad insieme ad altri funzionari ed ex manager della società Autostrade fu assolto dal tribunale di Avellino per la strage bus.