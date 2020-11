Aggredisce la moglie e si scaglia contro i militari: arrestato E' accaduto questa notte a Melito Irpino

È accaduto a Melito Irpino, dove icarabinieri della stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di “Atti persecutori” e “Resistenza a pubblico ufficiale”.

Verosimilmente per gelosia, l’uomo dopo aver aggredito la moglie si scaglia contro i Carabinieri prontamente intervenuti per sedare la lite: nonostante i ripetuti tentativi l’esagitato non accennava a calmarsi. Anzi, in una rapida escalation di livore ha dapprima aggredito verbalmente anche gli operanti per poi passare, senza soluzione di continuità, alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro di loro.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere fatto segno dell’aggressione - che comunque è stato colpito e ferito in modo lieve - e dell’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 40enne è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto agli arresti domiciliari.