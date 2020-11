Auto in fiamme in via Visconti, è giallo Un altro intervento a Lioni per l'incendio di balle di fieno

Auto data alle fiamme in via Visconti. Una Fiat Panda intestata a una impresa di pulizie. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. Le fiamme che hanno interessato la parte anteriore del veicolo sono state inizialmente spente da persone presenti sul posto con un estintore, e ultimate dai vigili del fuoco insieme alla messa in sicurezza dell'auto. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Avellino. Il luogo dell'incendio è già tristemente noto agl investigatori per la sparatoria che vide protagonista Francesco Liotti.

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 10 novembre, sono stati impegnati in interventi riguardanti due distinti incendi. Il primo è stato effettuato in contrada Oppido a Lioni dalla locale squadra, ed ha riguardato un deposito agricolo con al suo interno rotoballe di paglia e fieno. Ci sono volute circa quattro ore di lavoro in una zona impervia e non facilmente raggiungibile per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.