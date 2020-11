Tenta il suicidio: salvata in extremis dai poliziotti VIDEO Avellino: una donna in preda ad un momento di sconforto ha provato a lanciarsi nel vuoto

Sarebbero bastati pochi secondi e l'avrebbe fatta finita. Momenti di tensione questo pomeriggio intorno alle 15 (il video è stato realizzato dal collega Orlando Matarazzo, ndr) in un popoloso condominio di piazzetta Cocchia, in via Capozzi ad Avellino, dove una donna, di nazionaltà Ucraina, in preda ad un momento di sconforto ha provato a farla finita. Solo l'arrivo dei poliziotti delle Volanti 1 e 2 della Questura di Avellino hanno evitato che la donna si lanciasse nel vuoto. Una sua amica ha provato a fermarla tenendola per un braccio. All'arrivo dei poliziotti la donna si sporgeva rischiosamente oltre la ringhiera. Gli agenti, senza perdere tempo, l'hanno tempestivamente afferrata e portata al sicuro nell'appartamento. Una manovra fulminea e tempestiva, che ha scongiurato la tragedia. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e due ambulanze. Alcune amiche della donna avrebbero riferito che la signora era in preda ad un lungo periodo di sconforto, fortemente provata dalla pandemia e dalla paura del contagio da covid.