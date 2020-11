Covid Irpinia, altre due vittime a Solofra e Cervinara In meno di 24 ore sono cinque le vittime del coronavirus in provincia di Avellino

Sono deceduti oggi, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti Covid positivi, un 79enne di Solofra (Av) e una 83enne di Cervinara (Av). L’uomo, ricoverato dal 2 novembre, dal 21 era in terapia intensiva. La donna era ricoverata dall’11 novembre e dal 18 era in terapia subintensiva.

I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 10: poco fa è stata intubata una paziente di Avella (Av).

In meno di 24 ore sono cinque le vittime del Covid in Irpinia ma calano i contagi. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 956 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 79 persone.