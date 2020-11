Sisma, la Caserma Litto s'illumina con il Tricolore L'Arma in quella tragedia perse 7 militari

Un suggestivo gioco di luci per dar vita al Tricolore, che dalle ore 19.34 ha illuminato la Caserma “Litto” di Avellino. Un messaggio che l’Arma provinciale dei Carabinieri ha voluto lanciare ai cittadini in occasione del 40° anniversario del terremoto in Irpinia, per ricordare il sacrificio dei suoi militari di quarant’anni fa. In quel tragico evento, tra le vittime anche 7 militari dell’Arma e 29 parenti di Carabinieri, travolti e uccisi dalle abitazioni crollate.